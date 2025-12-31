Dünyada 2025'te yaşanan tuhaf olaylar! Manşetlerden verildi

2025 geride kalırken, dünyada gerek hayvanlar aleminde gerekse günlük yaşamda yaşanan tuhaf olaylar basının manşetlerini süsledi.

AA muhabiri, dünya genelinde 2025'te kayıtlara geçen ve manşetlere taşınan ilginç olayları derledi.

İtalya'da hasta olmak yasaklanırken, uyuşturucu bağımlısı fareler kanıt deposuna dadandı

Yılın tuhaf olaylarından bazıları ocakta yaşandı.

İtalya'da en yakın hastaneye 45 kilometre mesafede bulunan 1200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi.

Acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulması gerektiği ifade edilen kararnamede, köy sakinlerinden "zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları, ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları ve bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri" istendi.

Belediye Başkanı Antonio Torchia, "mizahi bir provokasyon" olarak tanımladığı bu kararnamenin sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla çıkarıldığını belirterek, hastaneye giden yolların "herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu" kaydetti.

ABD'nin Texas eyaletindeki Houston Polis Merkezindeki kanıt deposunda bulunan yaklaşık 180 ton uyuşturucu maddenin farelerin hedefi haline geldiği bildirildi.​​​​​​​

Polis, kanıt deposundaki çok miktarda maddeyi yiyen "uyuşturucu bağımlısı" farelerle mücadelenin zor olduğunu ancak uyuşturucunun imhasının çevresel prosedürlere uygun yapılması gerektiğini ifade etti.

Şubatta otel odasında davetsiz misafir

Şubatta ise Hollanda'nın Vlissingen kentinde sahil kenarının yakınındaki otelde konaklayan müşteri, odasına girdiğinde yerde uyuyan fok ile karşılaştı.

Davetsiz misafiri görmesi üzerine otel müşterisi, durumu görevlilere bildirdi. Uyandırılmasının ardından huysuzlaşan fok, doğaya salınmak üzere yetkili kişilere teslim edildi.

Milyon dolarlık küpeleri yutan hırsız

ABD'nin Florida eyaletinde Jaythan Gilder isimli hırsız, mart ayında girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Liginde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandı ve görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeleri yuttu.

Ayrıca 575 bin dolarlık bir yüzük de çalan Gilder, kısa süre sonra yakalandı.

Günlerce hastanede gözetim altında tutulan hırsızın vücudundan doğal yollarla çıkarılan küpelerin yetkililer tarafından teyit edildikten sonra mağazaya teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Farkında olmadan çalıntı arabasını satın alan kişi ve ABD'nin ilginç "sanığı"

Nisanda İngiltere'de aracı çalınan bir kişi farkında olmadan çalıntı arabasını satın aldı.

Aracının çalındığını polise bildirmesinin ardından Ewan Valentine, çalınan arabasının birebir aynısını satın aldı.

Aracı satın aldığında plakasının değişmesi sebebiyle ilk başta şüphelenmeyen Valentine, zaman ilerledikçe aracın bagajında bulduğu bazı eşyaların kendisine ait olduğunu, araçtaki navigasyon sisteminde kendi ev adresinin kayıtlı bulunduğunu fark ettiğini belirtti.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir ağaçkakan, bölgedeki 25'i aşkın araçta hasara yol açması sebebiyle "suçlandı".

Çektiği fotoğrafta araçları gagalayan ağaçkakanı suçüstü yakalayan bölge sakinlerinden Janelle Favaloro, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Mahallemizde bir serseri var. Serserinin 18 ila 24 inç boyunda, beyaz-siyah giyimli ve kırmızı şapkalı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

Araçların özellikle dış dikiz aynalarını ve camlarını hedef alan "serseri" ağaçkakana karşı önlem almak isteyen bazı bölge sakinleri araçlarını kapladı.

Yansıtıcı yüzeyleri hedef alan ağaçkakanın çiftleşme mevsiminde olmasından dolayı kendi yansımasını rakip sandığı düşünülüyor.

Sebepsiz yere yavru kaçıran maymun

Mayıs ayında Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsünde yapılan araştırmada, Panama'nın Jicaron Adası'ndaki kapuçin maymunlarının, adada yaşayan başka bir tür olan uluyan maymunların yavrularını sebepsiz yere "kaçırdığının" tespit edildiği belirtildi.

Araştırmacılar, elde edilen görüntülerde, kapuçinlerin, adada yaşayan uluyan maymunların yavrularını ağaç tepelerinde tek oldukları anlarda yakalayarak yanlarında götürdüğünü gözlemledi. Türün bu davranışının nedenini henüz anlamlandıramayan araştırmacılar, kapuçinlerin sahip oldukları ebeveynlik içgüdüleri sonucu, başka bir türün yavrularını "kaçırdığı"nı değerlendirdi.

Karnı acıkan fil, girdiği marketin raflarındaki yiyecekleri yedi

Haziranda Tayland'da bir market sahibi, dükkanına giren vahşi filin bulunduğu kamera kayıtlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Karnı acıkan filin market raflarındaki atıştırmalıkları hortumu yardımıyla alarak yediği anlar dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakınlardaki milli parkın görevlileri tarafından dışarı çıkarılmaya çalışılan fil, bir süre sonra dükkandan ayrıldı.

Market sahibi, dükkana giren filin yaklaşık 9 paket pirinç krakeri, bir sandviç ve birkaç muz yediğini söyledi.

"Aslanlar" gibi servis

Temmuz'da Çin'in Şanşi eyaletindeki bir restorandaki ilginç çay servisi, basında dikkati çekti.

Çevrim içi platformlarda restoranda, 4 kişiye 1078 yuan (yaklaşık 150 dolar) ücret karşılığında müşterilere öğleden sonraki çay servisinde aslanlarla etkileşimde bulunabilecekleri hizmet sunulduğu belirtildi.

Buna göre, restoranda çay servisinin yanı sıra müşterilerin aslanların yanı sıra geyikler hatta alpakaları sevebilecekleri hizmet sunuluyor.

Restoran çalışanlarından biri yaptığı açıklamada, aslanların bu şekilde yetiştirilmesine ilişkin endişeler hakkında gerekli izinleri aldıklarını ve "hayvanat bahçesi gibi çalıştıklarını" savundu.

Yerel ormancılık biriminden yapılan açıklamada, hayvanlarla insanlar arasında yakın etkileşimin yasak olduğu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Ev ilanında fark edilen çalıntı tablo

Ağustos'da 2. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'da çalınan tablo Arjantin'de ev ilanında fark edildi

Arjantinli bir emlakçının internet sitesindeki ev ilanında İtalyan ressam Giuseppe Vittore Ghislandi'nin kaybolan "Bir Hanımefendinin Portresi" eseri tespit edildi.

İlanda, Arjantin'in Mar del Plata kasabasındaki evin duvarında asılı olan tablonun daha sonra 3 boyutlu görüntülerde kaldırıldığı görüldü.

Hollanda'da hükümetin kültürel miras biriminde çalışan araştırmacılar, 2. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'dan çalınan tablonun "orijinalliğini sorgulamaya gerek olmadığını" ancak eserin bulunmasının ardından incelemeler sonucu doğrulama yapılabileceğini belirtti.

Olayın ardından Arjantin polisi, çalınmasından 80 yılı aşkın süre sonra tespit edilen tabloyu bulmak için ilandaki eve baskın düzenledi.

Polisin baskın sırasında sanat eserini bulamadığı ancak soruşturmaya faydalı olabilecek silah ve oyma işi gibi bazı eşyaları ele geçirdiği ifade edilirken, "eseri saklama ve kaçakçılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Danimarka'nın Aalborg kentinde bir hayvanat bahçesi, Avrupa vaşağı gibi bazı yırtıcıları beslemek için "evcil hayvan bağışlarını" kabul edeceklerini duyurdu.

Hayvanat bahçesinin ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan duyuruda, halka "küçük evcil hayvan" olarak tanımlanan tavuk, tavşan ve gine domuzu gibi canlıların yanı sıra canlı at bağışında bulunmaları çağrısı yapıldı.

"Bağışlanan hayvanların" eğitimli personel tarafından "nazikçe uyutulacağı" ve ardından yiyecek olarak kullanılacağı vurgulanan duyuruda, "Böylece hiçbir şey israf olmaz ve yırtıcı hayvanlarımızın doğal davranışlarını, beslenmesini ve refahını sağlarız." ifadesi yer aldı.

Duyuruda, 147 santimetreden kısa ve sağlıklı atların hayvanat bahçesine bağışlanması durumunda atın değeri üzerinden sahibine vergi indirimi sağlanabileceği de aktarıldı.

Hayvanat bahçesinin bu duyurusu halkın tepkisine yol açtı.

Astronot kılığında dolandırıcı ve kreşte karıştırılan çocuk

Eylül'de Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda 80 yaşındaki kadın, astronot gibi davranan dolandırıcıyla sosyal medyada tanıştı.

Astronot taklidi yapan kişi, yaşlı kadına uzay gemisinin saldırı altında olduğunu ve oksijen satın almak için nakde ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine yaşlı kadın, sahte astronota yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 500 dolar) göndererek dolandırıldı.

Avustralya'nın Sydney kentinde bir dede, torununu gündüz bakımevinden almak isterken talihsizlik yaşadı.

Kendisine yanlış çocuk teslim edilen dede, durumu fark etmeden çocukla eve gitti.

Annesinin evde durumu fark etmesiyle yaşanan paniğin ardından dedenin çocuğu gündüz bakımevine geri götürmesiyle problem çözüldü.

Öte yandan yanlış çocuğu teslim eden öğretmen görevden uzaklaştırılırken gündüz bakımevi hakkında inceleme başlatıldı.

Kahve sayesinde yakalanan maymun

Ekimde sahibinden kaçan maymun, bir bardak kahve sayesinde yakalandı

ABD'nin South Carolina eyaletinde "Ava" adlı örümcek maymun, Eutawville kasabasında düzenlenen sonbahar festivaline katılan sahibinden kaçtı.

Kasaba yetkilileri, sahibinden kaçan maymunun başıboş bir şekilde etrafta dolaştığını öğrenmelerinin ardından bu primatı aramaya başladı.

Çok geçmeden bulunan örümcek maymunu, insanlara yaklaşmadı. Ancak yetkililer, bir bardak kahveyi yere bırakarak primatın dikkatini çekmeye çalıştı.

Ardından, Ava adlı örümcek maymun, kahveyi incelemek için yaklaştığında yetkililer maymunu yakalamayı ve sahibine teslim etmeyi başardı.

Cenazesi için tabuta konulan kadının yaşıyor olduğu ortaya çıktı

Yılın son tuhaf olaylarından birisi ise kasım ayında Tayland'da yaşandı.

Cenaze için cenaze evine getirilen 65 yaşındaki kadının tabutundan sesler geldiğini fark eden çalışanlar bir süre sonra kadının kımıldadığını fark etti.

Kadının erkek kardeşi ise kadının son 2 yıldır yatağa bağımlı olduğunu 2 gün önce solunumunun durduğunu ve cenaze için tabut içinde 500 kilometre yol geldiğini söyledi.

Hayatta olduğunun fark edilmesi üzerine kadın hastaneye sevk edildi.