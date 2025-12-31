BIST 11.303
Üç gündür yağıyor! Dışarıya çıkan gözlerine inanamadı

Sinop'ta aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı bir metreye çıktı.

Kentte üç gündür aralıklarla süren kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde kalınlığı bir metreye kadar ulaşan kar nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bazı köylerde araçları kar altında kalan vatandaşlar,  araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışıyor.

