BIST 11.301
DOLAR 42,96
EURO 50,50
ALTIN 5.958,15
HABER /  EKONOMİ

Türkiye Finans'a "Uçtan Uca Otomasyon" ödülü

Türkiye Finans'a "Uçtan Uca Otomasyon" ödülü

Türkiye Finans Katılım Bankası, SWIFT işlemlerinde yakaladığı yüzde 99,94'lük hatasız işlem oranı nedeniyle J.P. Morgan Chase tarafından "Uçtan Uca Otomasyon" (STP) ödülünü kazandı.

Abone ol

Türkiye Finans Katılım Bankası, SWIFT işlemlerinde yakaladığı yüzde 99,94'lük hatasız işlem oranı nedeniyle J.P. Morgan Chase tarafından "Uçtan Uca Otomasyon" (STP) ödülünü kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, SWIFT merkezi ve muhabir bankalar tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde verilen ödül, yurt dışına gönderilen mesajların bir finans yılı boyunca hızlı, kesintisiz ve hatasız şekilde tamamlanmasını esas alıyor.

Bu kapsamda yüzde 99,94 oranda hatasız işlem başarısı gösteren Türkiye Finans, dünya genelindeki bankalar arasında üstün bir performans sergileyerek STP ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Finans Katılım Bankası'na ödülü, İstanbul'daki genel müdürlüğe yapılan ziyarette J.P. Morgan ekibi tarafından takdim edildi.

Söz konusu ödülle uluslararası bankacılık operasyonlarındaki yetkinliğini tescilleyen Türkiye Finans, yakaladığı yüksek otomasyon ve doğruluk seviyesiyle müşterilerine daha kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, J.P. Morgan Chase gibi küresel ölçekte referans kabul edilen bir banka tarafında verilen ödülün, uluslararası ödemeler süreçlerinde yakaladıkları kalite, hız ve hatasızlık oranının teyidi olduğunu belirtti.

Arslan, "Ulaştığımız yüzde 99,94'lük hatasız işlem oranı, başta Dış Ticaret ve Hazine İşlemleri Müdürlüğü ekibimiz olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarımızın disiplini ve uzmanlığının yanı sıra sürekli geliştirdiğimiz teknolojik altyapımızın somut bir sonucu. Bu başarıda emeği geçen başta ilgili Dış Ticaret ve Hazine İşlemleri ekiplerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den CAATSA ve F-35 açıklaması
MSB'den CAATSA ve F-35 açıklaması
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırıyor
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırıyor
Buca belediyesinde işçiler eylemde başkan yurt dışı tatilinde
Buca belediyesinde işçiler eylemde başkan yurt dışı tatilinde
25 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı
25 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Bakanlık harekete geçti! Müşterisiyle dalga geçen Bedri Usta'ya inceleme şoku
Bakanlık harekete geçti! Müşterisiyle dalga geçen Bedri Usta'ya inceleme şoku
Dünyada 2025'te yaşanan tuhaf olaylar! Manşetlerden verildi
Dünyada 2025'te yaşanan tuhaf olaylar! Manşetlerden verildi
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten 2020 hedeflerini anlattı
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten 2020 hedeflerini anlattı
Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da kahve fabrikasında yangın çıktı!
İstanbul'da kahve fabrikasında yangın çıktı!
MİT, 2025 yılında suçla mücadelede çok yönlü operasyonlara imza attı
MİT, 2025 yılında suçla mücadelede çok yönlü operasyonlara imza attı
ABD'nin Venezuela'daki liman saldırısıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı
ABD'nin Venezuela'daki liman saldırısıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar