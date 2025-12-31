Bakanlık harekete geçti! Müşterisiyle dalga geçen Bedri Usta'ya inceleme şoku

Ünlü kebapçı Bedri Usta, sosyal medyada işletmesinin fiyatlarını eleştiren bir kişiye "Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör" diyerek yanıt vermişti. Bedri Usta'nın işletmesi, gelen şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından incelemeye alındı.

Türkiye'nin en ünlü kebapçıları arasında sayılan 'Bedri Usta' lakaplı Bedrettin Aydoğdu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

Kalamış şubesinde yedikleri yemeğin ardından hesabından adisyon paylaşan müşteri, üç kişi (biri bebek) için alkolsüz bir akşam yemeğine 3 bin 600 TL ödediğini, vale ücretiyle birlikte toplam maliyetin 4 bin TL'ye çıktığını söyledi. Paylaşımda, "Sadece yemek ve kuver 3.600 TL... Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince 2 saatlik yemeğin maliyeti 4.000 TL. Bir lahmacun 290 TL, bir çorba 380 TL... Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" ifadeleri yer aldı.

"Takipçin az, paylaşayım da adam gör"

Müşterinin paylaşımına Bedri Usta'nın resmi hesabından yapılan alıntılı yanıtta ise, "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör" sözlerinin kullanılması sosyal medyada tepki topladı.

İşletmeye inceleme başlatıldı, idari işlem uygulandı

X'te binlerce yorum alan bu paylaşımın ardından, Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince restoranda denetim yapıldığını belirtti.

Kaplam paylaşımında," "Kadıköy-Fenerbahçe'de faaliyet gösteren şubede 30 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Denetimler kapsamında işletmede bulunan 5 ayrı ürün, haksız fiyat artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye alındı. Bu doğrultuda, işletmeden son 3 aya ait alış-satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar temin edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin 'etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği' hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandı" dedi.

Denetimler hız kesmeden devam edecek

Tespit edilen uygunsuzlukların Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildiği belirtilen açıklamada, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği, denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.