Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2026 yılı için "Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz, umudumuzun eksilmediği, huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu, barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle." temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz, umudumuzun eksilmediği, huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu, barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle." ifadesini kullandı.

Ayrıca Emine Erdoğan, paylaşımında, Türkiye'de ve yurt dışında katıldığı programlardan kesitlerin bulunduğu bir videoya da yer verdi.

