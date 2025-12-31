Gazze'deki Filistinlileri zorlu ve belirsiz bir yıl bekliyor

İsrail'in sık sık ateşkesi ihlal etmesi ve yeterli yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi zorlu bir yıl bekliyor.

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes yürürlükte olsa da İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Filistin kaynaklarına göre İsrail, geçen sürede yaklaşık 1000 kez ateşkesi ihlal etti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 414 Filistinli hayatını kaybetti, 1100'den fazlası da yaralandı.

İsrail'in ihlallerinin gölgesinde devam eden ateşkesin geleceği ise birçok soru işaretini barındırıyor.

Varılan ateşkes doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esir ile 28 ölüden 27'sinin cenazelerini teslim etti. 7 Ekim'deki çatışmalarda öldürülen ve cenazesinin Gazze'ye götürüldüğü iddia edilen İsrailli asker Ran Gvili'nin cesedine ise henüz ulaşılamadı.

İsrail yönetimi, Gvili'nin cenazesi teslim edilmeden Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeyeceğini savunuyor.

Öte yandan İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin geleceğine yönelik "ertesi gün" planını 15 Ocak'ta açıklayacağını yazdı.

Ateşkesin ikinci aşamasına geçiş süreci, Gazze'ye konuşlanacak Uluslarası İstikrar Gücü'nde hangi ülke askerlerinin yer alacağı gibi konularda belirsizlik ve soru işaretleri hakim.

Varılan anlaşmayı bozmak için birçok girişimde bulunan İsrail'in tutumu ve geçiş sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle bu kırılgan ateşkes, Gazze'deki Filistinlilerin yeni yıldaki en önemli gündemi olacak.

İsrail, yardım girişlerini kısıtlıyor

Ateşkes ihlallerinin yanı sıra Gazze'deki insani dram da bölgedeki Filistinliler için hayatı çekilmez hale getiriyor.

Tel Aviv yönetiminin ateşkes anlaşması kapsamında her gün Gazze'ye 600 tır insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyordu. Ancak İsrail, bu maddeyi de ihlal ederek Gazze'ye giren insani yardım tırı sayısını kısıtlamaya devam ediyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail yönetimi, ateşkesin 80 günlük döneminde Gazze'ye 40 bin yerine yalnızca 19 bin 764 insani yardım tırının girişine izin verdi.

Gazze'deki Filistinlileri zor bir kış bekliyor

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren soykırımı nedeniyle Gazze'de neredeyse taş üstünde taş kalmadı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail saldırılarında Gazze'deki evlerin neredeyse yüzde 90'ı yıkıldı.

Bu oluşan ağır yıkım nedeniyle Gazze'de 1,5 milyondan fazla Filistinli derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kış aylarıyla havaların soğuduğu ve yoğun yağışın etkili olduğu Gazze'de çadırlarda kalan Filistinlilerin yaşam mücadelesi daha da ağırlaştı.

Yağışların ardından birçok derme çatma çadırı su bastı, fırtına nedeniyle binlerce çadır kullanılamaz hale geldi.

Birçok Filistinli aile, çadırda soğuk ve sel suları altında kalmaktansa ölümü göze alıp İsrail saldırılarında ağır hasar alan binalara sığındı.

Gazze'de aralık ayının başından bu yana etkili olan şiddetli soğuk, rüzgar ve yağış, 6'sı çocuk 25 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Evlerin büyük oranda yıkılması ve çadır yetersizliği nedeniyle Gazze'deki Filistinliler için bu kışın daha da zor geçeceği öngörülüyor.

İsrail'in prefabrik evlerin girişini engellemesi Gazze'deki kışı daha da zorlaştırıyor

Gazze'deki Filistinliler, bir taraftan 71 binden fazla kişinin katledildiği ve 2 yıldan fazla süren soykırımın yaraları, diğer taraftan da yeterli gıdaya ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Tüm bunlarla beraber kış şartlarının giderek ağırlaşması, Gazze'deki Filistinlilerin çilesini katlıyor.

İsrail yönetimi, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'ye prefabrik evlerin girişine izin vermiyor.

Filistinli kaynaklara göre, barınma sorununun çözülmesi için Gazze'ye en az 200 bin prefabrik evin gönderilmesi gerekiyor ancak İsrail buna yanaşmıyor.

İsrail'in bilerek ve kasıtlı olarak Gazze'ye barınma malzemelerinin girişine izin vermediği vurgulanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmalarını engellediğini belirtiyor.

Son yağışların ardından Gazze'deki duruma dikkati çekilen UNRWA açıklamasında, "Gazze'de şiddetli fırtınalar, güçlü rüzgarlar ve yağmur, derme çatma çadırları hasara uğrattı ve yok etti. İsrail yetkilileri, UNRWA'nın Gazze Şeridi'ne doğrudan yardım ulaştırmasını engellemeye devam ediyor; bu yardımlar arasında yüz binlerce insan için yeterli barınma malzemesi de bulunuyor. Çadır ve brandalara acil ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi.