Saat verildi! AKOM'dan İstanbul'a yılbaşı uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına giren megakentte, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Akşam saatlerine dikkat edin. İşte yapılan açıklama...

Bugün itibarıyla kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre arasında esen sert rüzgarlar şehri etkisi altına alırken, gün içerisinde sıcaklıkların 6 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

Akşam saatlerine dikkat

Sıcakların akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece yarısı 1 derecelere kadar gerileyeceği kentte, kuzey ve kuzey batı bölgeleri başta olmak üzere, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Özellikle akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç, 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bekleniyor.

Hava tahminlerini bildiren AKOM, gizli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

