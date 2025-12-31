Elif Kumal bulundu mu? 4 gündür Balıkesir onu aranıyordu yeni bir haber var
BALIKESİR'de kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları devam ederken bugün yeni bir haber geldi. Dün aracının alt koruma parçası bulunmuştu, bugün de tamponu bulundu. Elif Kumal sevgilisi ile kavga edince kamp yaptığı alandan aracıyla birlikte ayrılmıştı. Genç kızdan o saatten sonra haber alınamadı. 4 gündür devam eden aramalarda şüpheler sevgilisine yöneldi. Elif'in öldürülmüş olabileceği ve aracının yok edilmiş olduğu iddiaları var. İşte son gelişmeler;
BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken sırra kadem basan 33 yaşındaki Elif Kumal'dan 4. günde de haber yok. Kampa birlikte gittiği sevgilisi 37 yaşındaki EnisG. gözaltında çelişkili ifadeler verince şüpheler onda yoğunlaştı. Elif Kumal'ın Toyota marka arazi aracının bir parçası dün göl kenarında bulunmuştu. Bugün de aracın farklı bir parçasına ulaşıldı. Elif Kumal'ın ağabeyi ise yaptığı açıklama ile kardeşinin hayatından endişe ettiğini belirtip okları sevgilisine çevirdi.
CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ HABER YOK
Elif Kumal, Yukarıyapıcı Göleti çevresinde sevgilisiyle kamp yaptığı sırada yaşanan bir tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla alandan ayrıldı. Elif Kumal’ın telefon sinyali ise saat 00.13’te kesildi. O saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Elif Kumal’ın kullandığı aracın Erdek ya da Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir kayda rastlanmadı. Bu durum genç kızın başına bir şey geldiği ihtimalini kuvvetlendirdi.
3. GÜNDE ARACIN ALT KORUMASI BULUNDU
4 gündür süren aramalarda şu ana kadar Elif Kumal'ın izine rastlanmadı. Aramalar sırasında Elif Kumal'ın arazi aracının bir parçası 3. günde göl kenarında bulundu. Göl kenarına inen bir yol bulunmazken, arabanın alt korumasına ait parçanın bu noktada bulunması endişeleri artırdı. Bölgeye dalgıçlar çağrıldı ve gölde aramalar başlatıldı.
4. GÜNDE ARABANIN TAMPONU BULUNDU
Arama çalışmaları 4 gündür sürerken, AFAD ekipleri, Kapıdağ Yarımadası'nda Elif Kumal'ın kullandığı araca ait bir parça daha buldu. Bu kez aracın ön tampon parçasına ulaşıldı, ancak Elif'ten hala haber yok.