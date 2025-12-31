Elif Kumal bulundu mu? 4 gündür Balıkesir onu aranıyordu yeni bir haber var

CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ HABER YOK

Elif Kumal, Yukarıyapıcı Göleti çevresinde sevgilisiyle kamp yaptığı sırada yaşanan bir tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla alandan ayrıldı. Elif Kumal’ın telefon sinyali ise saat 00.13’te kesildi. O saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Elif Kumal’ın kullandığı aracın Erdek ya da Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir kayda rastlanmadı. Bu durum genç kızın başına bir şey geldiği ihtimalini kuvvetlendirdi.