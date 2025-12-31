BIST 11.301
Bomba iddia! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran olağanüstü seçim kararı aldı

"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, olağanüstü seçim kararı aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın gözaltına alındıktan sonra "Adli kontrol" şartıyla serbest bırakılması, camiada kongre tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gelişmenin ardından kulüp içinde seçim ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.

Sadettin Saran, hem yönetim kurulu üyeleri hem de ailesiyle bir araya gelerek süreci detaylı şekilde değerlendirdi. Toplantının ana gündem maddesini kulübün geleceği ve olası kongre kararıydı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Saran, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe’nin kongreye gitmesi yönünde karar aldı. Bu adımın, kulüp içindeki belirsizliği gidermek ve üyelerin iradesini net biçimde ortaya koymak amacı taşıdığı belirtiliyor.

Sadettin Saran yeniden aday olacak mı?

Sadettin Saran’ın yeniden aday olup olmayacağı ise kongre sürecinde ortaya çıkacak tabloya bağlı olacak. Kulüp üyelerinden yeterli desteği alması halinde Saran’ın güç tazelemiş bir şekilde yoluna devam etmesi bekleniyor. Aksi bir durumda ise başkanlık görevini devretme seçeneği gündeme gelecek.

