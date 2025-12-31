MSB'den CAATSA ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'deki son durum ve F-35 tedirakiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. SDG'nin tavrının Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Suriye hükümetiyle “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz" denildi.

Abone ol

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor" ifadeleri kullandıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan MSB, SDG'nin merkezi otoriteye entegre olma konusunda bir adım atmadığını aktardı.

"TEK DEVLET, TEK ORDU” İLKESİ

SDG’nin bu tavrının Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar verdiği aktarılan açıklamada, "Suriye hükümetiyle “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" ifadeleri kullandı.

F-35 TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda KAAN'ın hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması yönündeki faaliyetlerinin devam ettiğini belirten açıklamada, "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor" denildi.