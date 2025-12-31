BIST 11.301
DOLAR 42,96
EURO 50,50
ALTIN 5.958,15
HABER /  DÜNYA

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırıyor

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden saldırılarını artırdığı belirtildi.

Abone ol

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı El-Fahura Okulu yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Mülteci kampının doğusundaki bölgelere düzenlenen hava saldırılarına, bazı noktalarda askeri araçlardan açılan yoğun ateş de eşlik etti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi ile orta kesimlerdeki El-Beric ve Cuhr ed-Dik bölgeleri de İsrail ordusunun yoğun top atışlarına maruz kaldı.

Magazi Mülteci Kampı'nın doğusu ile orta kesimlerdeki bölgeler de hava saldırılarıyla bombalandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail kara birliklerinin bulunduğu Refah kenti ise savaş uçakları ve helikopterlerden açılan ateşle hedef alındı.

Söz konusu saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralı bilgisine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Buca belediyesinde işçiler eylemde başkan yurt dışı tatilinde
Buca belediyesinde işçiler eylemde başkan yurt dışı tatilinde
25 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı
25 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Bakanlık harekete geçti! Müşterisiyle dalga geçen Bedri Usta'ya inceleme şoku
Bakanlık harekete geçti! Müşterisiyle dalga geçen Bedri Usta'ya inceleme şoku
Dünyada 2025'te yaşanan tuhaf olaylar! Manşetlerden verildi
Dünyada 2025'te yaşanan tuhaf olaylar! Manşetlerden verildi
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten 2020 hedeflerini anlattı
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten 2020 hedeflerini anlattı
Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da kahve fabrikasında yangın çıktı!
İstanbul'da kahve fabrikasında yangın çıktı!
MİT, 2025 yılında suçla mücadelede çok yönlü operasyonlara imza attı
MİT, 2025 yılında suçla mücadelede çok yönlü operasyonlara imza attı
ABD'nin Venezuela'daki liman saldırısıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı
ABD'nin Venezuela'daki liman saldırısıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi
Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi
DMM, IPRA tarafından "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü
DMM, IPRA tarafından "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü