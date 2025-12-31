O bölgede korkutan deprem! 5,3 büyüklüğünde depremle sallandılar

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Susanville bölgesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, çevre eyaletlerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi hasar yaşanmadı.

Abone ol

Dünyanın farklı bölgelerinden peş peşe gelen deprem haberleri, küresel ölçekte sismik hareketliliğin arttığına işaret ediyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Susanville bölgesinde korkutan bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Susanville'in kuzeybatısı olan 5.3 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntının Nevada eyaletinin bazı kısımlarında ve Sacramento'da da hissedildiği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre, depremde henüz can kaybı veya ağır hasar bildirilmedi.

Eyalet yetkilileri, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.