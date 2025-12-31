CHP lideri Özgür Özel: 2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek. Her yanı dağılan bu evi, yani vatanımızı tekrar toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri, bizim dönemimizde aynı yemek masasına birlikte oturacak." ifadelerini kullandı.

Özel, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye ve millet için zorlu bir yılın geride bırakıldığını, büyük umutlarla, sarsılmaz bir inançla yeni bir yıla adım atıldığını belirtti.

Bu yılın Türkiye'ye iyi gelmediğini aktaran Özel, "Ekonomide, 2018'den bu yana süren kötüye gidiş daha da derinleşti. Derin yoksulluk ve önlenemeyen hayat pahalılığı, ülkemizin her köşesini sardı. İşçiler ve emekliler aylarca açlık sınırının altında ücret aldı ve yeni asgari ücret, tarihimizde ilk kez açıklandığında açlık sınırının altında kaldı." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin, besicilerin ağır üretim maliyetleri altında ezilirken, kuraklık ve don afetlerinde yalnız bırakıldığını belirten Özel, Tarım Kanunu'nda öngörülen destekleme tutarının 2025'te verilmediğini, gelecek yıl da verilmeyeceğinin şimdiden ilan edildiğini, çiftçi desteklenmediği için gıda zamlarının durmadığını, gıda enflasyonunun tarihi zirveye çıktığını ileri sürdü.

AK Parti iktidarının Türkiye'yi bugün, Avrupa'nın en yüksek enflasyonuna, en yüksek işsizliğine, en yüksek faizine, en adaletsiz gelir ve vergi düzeni ile en yüksek yoksulluk oranına sahip ülkesi haline getirdiğini savunan Özel, şunları kaydetti:

"Bu düzen, milletin ekonomik güvenini sağlayamadığı gibi insanlarımızı da koruyamadı. Şiddete uğrayan kadınlarımız güvende tutulamadı. Vatandaşın devletine güvenip de MESEM'lere gönderdiği evlatlarımız başta olmak üzere 1956 çocuk ve yetişkin işçi, iş kazalarında hayattan koparıldı. Kartalkaya'da ve Dilovası'nda dinmeyecek acılar yaşadık. Metan gazından, güneş altında bekletilmekten, uçak kazasından 34 kahraman askerlerimizi şehit verdik. Derin yoksulluğun neden olduğu sosyal kriz ve denetimsizlikler yüzünden bahis, kumar, uyuşturucu girdabına sürüklendik."

"2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek. Her yanı dağılan bu evi, yani vatanımızı tekrar toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri, bizim dönemimizde aynı yemek masasına birlikte oturacak." değerlendirmesini yapan Özel, yeni yılın herkese sağlık, huzur, refah ve adalet getirmesini diledi.

Özel, "Bu yılki kayıplarımızı, kardeşim Ferdi Zeyrek'i, evladımız Gülşah Durbay'ı ve önceki genel başkanımız Altan Öymen ile acı olaylarda kaybettiğimiz yurttaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.