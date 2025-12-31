Kadın hakime sevgili dayağı! Kıskançlık krizine girdi, elmacık kemiğini kırdı
Çanakkale Adliyesi'nde 4. Ağır Ceza Başkanı olarak görev yapan 33 yaşındaki kadın hakim F.K.T. kıskançlık krizine giren erkek arkadaşı tarafından evinde feci şekilde darp edildi. Elmacık kemiği kırılan kadın hakim hastanede tedavi altına alınırken, sevgilisi B.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay geçtiğimiz pazar günü adliye lojmanlarında yaşandı. Geçtiğimiz yıl eşinden ayrılan kadın hakim F.K.T., 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında kendisi gibi eşinden boşanmış olan inşaat mühendisi 36 yaşındaki B.D. ile tanıştı. İkili arasında kısa süre önce gönül ilişkisi başladı.
"Evde kim var?" diye sordu ortalık karıştı
Sabah'ta yer alan habere göre B.D. önceki gün ofisine tatlı siparişi verdi. Kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürdü. Kadın hakim, erkek arkadaşı B.D.'ye mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini bildirdi. B.D. evde kimin olduğunu sorunca ortalık karıştı.
Kıskançlık krizine girdi lojmanı bastı
İddiaya göre sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen B.D. kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı. Alkollü bir şekilde daireye giren B.D., sevgilisini yatak odasına çağırarak tartışmaya başladı.
Hakimi feci şekilde dövdü
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada sinirlerine hakim olamayan B.D. , kadın hakimi feci şekilde dövdü.