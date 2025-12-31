Artvin'de çığ felaketi! 3 çoban çığ altında kaldı: Ekipler seferber oldu

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Vali Turan Ergün yaptığı açıklamada, çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbarın olduğunu kaydetti. Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ise 3 çobanın çığ altında kaldığını açıkladı.

Abone ol

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA KALDI

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, katıldığı bir canlı yayınında, 3 çobanın çığ altında kaldığını açıkladı.

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.