BIST 11.303
DOLAR 42,96
EURO 50,53
ALTIN 5.983,38
HABER /  EKONOMİ

Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemleriyle ilgili düzenleme

Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemleriyle ilgili düzenleme

Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemlerinde düzenlemeye gidildi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemlerine dair maddede düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, ilgili ihracat işleminin gümrük beyannamesi bilgilerinin, yapılan ithalatın standart işlenmemiş altın ve döviz türünden karşılığını içeren ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak Borsa tarafından düzenlenen ve onaylanan yazılı beyanın, kıymetli madenler aracı kuruluşunca aracılık ettiği kişilere bankaya sunulmak üzere verilmesi zorunlu oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Özel'den erken seçim açıklaması: Yüzde 70-75, 2026’da sandık bekliyor
Özel'den erken seçim açıklaması: Yüzde 70-75, 2026’da sandık bekliyor
Mehmet Akif Ersoy 3 saat ek ifade verdi itirafçı oldu deniyor
Mehmet Akif Ersoy 3 saat ek ifade verdi itirafçı oldu deniyor
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu! 120 günde yapılması gerekiyor
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu! 120 günde yapılması gerekiyor
Sağlıkta yeni zam kararı! Katılım payları yüzde 30 arttı
Sağlıkta yeni zam kararı! Katılım payları yüzde 30 arttı
Adem Bona savunmada katkı verdi Philadelphia 76ers kazandı
Adem Bona savunmada katkı verdi Philadelphia 76ers kazandı
ABD Türkiye'deki vatandaşları açıkça böyle uyardı! 'Bu uyarı tesadüf değil'
ABD Türkiye'deki vatandaşları açıkça böyle uyardı! 'Bu uyarı tesadüf değil'
"Şantiye-M" uygulaması ile şantiyelerde dijital dönem başlıyor
"Şantiye-M" uygulaması ile şantiyelerde dijital dönem başlıyor
Orman Genel Müdürlüğü 26 işçi istihdam edecek
Orman Genel Müdürlüğü 26 işçi istihdam edecek
Türk CEO dünya gündeminde! Dev şirketi batmaktan kurtardı, dudak uçuklatan prim
Türk CEO dünya gündeminde! Dev şirketi batmaktan kurtardı, dudak uçuklatan prim
Dusan Tadic’ten Fenerbahçe itirafı! “Geri dönmek…”
Dusan Tadic’ten Fenerbahçe itirafı! “Geri dönmek…”
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
İstanbul'da bu yollar dikkat! 31 Aralık ve 1 Ocak...
İstanbul'da bu yollar dikkat! 31 Aralık ve 1 Ocak...