GÜNCEL

DMM, IPRA tarafından "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü

DMM, IPRA tarafından "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlık bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Dezenformasyonla Mücadele' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dezenformasyonla kararlılıkla mücadele eden, hakikati merkeze alan, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini önceleyen iletişim çalışmalarımızı ulusal ve küresel ölçekte sürdürmeye devam edeceğiz."

