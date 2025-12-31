BIST 11.303
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Arnavutköy'de düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nde, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 2 belediye meclis üyesi ile 150 parti üyesine rozet takıldı.

Arnavutköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti ilçe teşkilatının ev sahipliğinde düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi, teşkilatın tüm kademelerini aynı çatı altında buluşturdu.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, kadın ve gençlik kolları başkanları, üç kademe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Danışma Meclisi'nde, Arnavutköy genelinde yürütülen teşkilat çalışmaları ve saha faaliyetleri ele alınırken, teşkilat mensupları görüş ve önerilerini doğrudan paylaştı.

Program kapsamında ayrıca CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 2 belediye meclis üyesi ile 150 parti üyesine rozet takıldı.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar - Resim: 0

Programda konuşan İl Başkanı Özdemir, AK Parti'nin istişare kültürüne ve kapsayıcı yapısına dikkati çekerek, parti kapılarının emeği ve samimiyetiyle gelen herkese açık olduğunu vurguladı. Özdemir, Arnavutköy teşkilatında sergilenen uyum ve birlikteliğin sahaya güçlü şekilde yansıdığını ifade ederek, Arnavutköy Belediyesi tarafından planlanan projelerde önemli bir mesafe alındığını belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise ilçede yaşayanlar için sundukları vaatlerin yarıdan fazlasını 20 ay gibi kısa sürede hayata geçirmiş olmalarının, güçlü bir çalışma temposunun göstergesi olduğunu söyledi.

