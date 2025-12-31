BIST 11.303
DOLAR 42,96
EURO 50,53
ALTIN 5.983,38
HABER /  GÜNCEL

Mehmet Akif Ersoy 3 saat ek ifade verdi itirafçı oldu deniyor

Mehmet Akif Ersoy 3 saat ek ifade verdi itirafçı oldu deniyor

İSTANBUL'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Mehmet Akif Ersoy, itirafçı sıfatıyla verdiği 3 saatlik ek ifadesi sonrası cezaevine geri gönderildi.

Abone ol

Ünlülere uyuşturucu soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Aradan geçen iki haftanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İFADESİ ALINDI

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyeye getirilen Ersoy'un, savcılık tarafından yeniden ifadesi alındı. 

3 SAATE YAKIN İFADE

İfade 3 saate yakın sürdü. Burak Doğan'ın haberine göre Ersoy, daha sonra yeniden cezaevine gönderildi. 

İTİRAFÇI OLDU

İfadesi alınan Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olacağı ifade edildi.

ETKİN PİŞMANLIK NEDİR?

Bir kişinin işlediği suçtan samimi şekilde pişman olup, bu pişmanlığını somut bir davranışla göstermesi halinde cezasının azaltılması ya da tamamen kaldırılması anlamına gelen hukuki bir kavram olarak biliniyor.

Kişinin etkin pişmanlık göstermesi halinde suçun niteliğine göre ceza indirimi veya cezalandırılmaması sonucu ortaya çıkar.

NE OLMUŞTU?

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 9 Aralık’ta uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasına göre Ersoy hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay da gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan 11 Aralık Perşembe günü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci de ifade vermek için gittiği İstanbul Adalet Sarayı'nda, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 17 Aralık Çarşamba günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nun 15 Aralık Pazartesi günü tarihli raporuna göre, aralarında Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı yedi ismin uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

Medya isimlerinin yanı sıra sanat ve sosyal medya dünyasından da birçok isim, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.

İlgili Haberler
Taner Çağlı'nın ifadesindeki 4'lü cinsel ilişki teklifi! Mehmet Akif Ersoy ile teknede... Ekrana çıkmayan Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk yorum! "Gücüm kalmadı"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gizli bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyu sakladığı yer...
Foto Galeri Gizli bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyu sakladığı yer... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu! 120 günde yapılması gerekiyor
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu! 120 günde yapılması gerekiyor
Sağlıkta yeni zam kararı! Katılım payları yüzde 30 arttı
Sağlıkta yeni zam kararı! Katılım payları yüzde 30 arttı
Adem Bona savunmada katkı verdi Philadelphia 76ers kazandı
Adem Bona savunmada katkı verdi Philadelphia 76ers kazandı
ABD Türkiye'deki vatandaşları açıkça böyle uyardı! 'Bu uyarı tesadüf değil'
ABD Türkiye'deki vatandaşları açıkça böyle uyardı! 'Bu uyarı tesadüf değil'
"Şantiye-M" uygulaması ile şantiyelerde dijital dönem başlıyor
"Şantiye-M" uygulaması ile şantiyelerde dijital dönem başlıyor
Orman Genel Müdürlüğü 26 işçi istihdam edecek
Orman Genel Müdürlüğü 26 işçi istihdam edecek
Türk CEO dünya gündeminde! Dev şirketi batmaktan kurtardı, dudak uçuklatan prim
Türk CEO dünya gündeminde! Dev şirketi batmaktan kurtardı, dudak uçuklatan prim
Dusan Tadic’ten Fenerbahçe itirafı! “Geri dönmek…”
Dusan Tadic’ten Fenerbahçe itirafı! “Geri dönmek…”
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
İstanbul'da bu yollar dikkat! 31 Aralık ve 1 Ocak...
İstanbul'da bu yollar dikkat! 31 Aralık ve 1 Ocak...
Bakan Şimşek açıkladı! Vergi bedellerinde zam oranı düşüyor...
Bakan Şimşek açıkladı! Vergi bedellerinde zam oranı düşüyor...
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var