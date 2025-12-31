Özel'den erken seçim açıklaması: Yüzde 70-75, 2026’da sandık bekliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılına ilişkin beklentisinin erken seçim olduğunu vurgulayarak, toplumun büyük bölümünün sandık talebinde birleştiğini söyledi. Özel, ekonomik sorunların 23 yıldır çözülemediğini savunarak, “Bu ülkedeki herkes için 2026’dan sandık bekliyorum” dedi. Özel, erken seçim talebinin sahadaki karşılığının yüzde 70-75’e ulaştığını ifade etti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılına ilişkin beklentisini açık şekilde dile getirerek, “2026 yılında sandık bekliyorum” ve “2026’dan tek dileğim bir erken seçim sandığı” ifadelerini kullandı. Özel, ekonomik ve sosyal sorunların mevcut iktidar tarafından uzun süredir çözülemediğini savundu.

Özel, “bolluk, bereket”, “hayat pahalılığının düşmesi” ve “yoksulluğun bitmesi” gibi beklentilerin bu iktidar döneminde karşılanmadığını belirterek şunları söyledi:

“Örneğin ben 2026’dan bolluk, bereket beklesem, çiftçinin ürününün para etmesini beklesem, ateş pahası hayat pahalılığının düşmesini beklesem, etin, sütün ucuzlayıp herkesin buna erişmesini beklesem, yoksulluğun bitmesini beklesem, herkesin insanca geçinecek bir maaşının olmasını beklesem, barınma sorununun çözülmesini beklesem… İktidar, bunları 23 yıldır çözmedi. Onun için ben bunların hepsi için bu ülkedeki herkes için 2026’dan sandık bekliyorum.”

“CHP’YE YÖNELİK SALDIRILAR ARTTI”

Sözcü’ye konuşan Özgür Özel, CHP’nin son yıllardaki siyasi seyrine de değinerek, 2023’ün parti açısından bir değişim ve öz eleştiri yılı olduğunu, 2024’ün ise yerel seçim zaferleriyle CHP’yi birinci parti konumuna taşıdığını ifade etti.

Bu sürecin ardından CHP’ye yönelik baskıların arttığını savunan Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“2023 CHP için kaybedilen bir seçimden sonra kendi içinde bir öz eleştiri ve değişim yılı, 2024 yerel yönetimlerin zaferinin damga vurduğu ve CHP'nin birinci parti olduğu yıl olmuştu. CHP'nin birinci parti olmasının yerel seçime özel bir geçici destek değil, seçmenin desteğinin kalıcılaştığı her ankette CHP'nin birinci parti çıktığı bir yıl oldu. Bu yüzden de saldırıya uğradı.”

Özel, 2025’i “saldırıya uğranan ve direnilen bir yıl” olarak tanımlarken, 2026’da mücadelenin hızlanacağını ve iktidar hedefinin daha güçlü şekilde ortaya konacağını söyledi.

“PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK MUHALEFETTE”

CHP lideri, siyasi atmosferde psikolojik üstünlüğün muhalefete geçtiğini savundu. İktidarın son bütçe görüşmelerindeki tutumuna dikkat çeken Özel, iktidarın muhalefet dili kullandığını ileri sürdü.

“Yani psikolojik üstünlük artık CHP’de, muhalefette. İktidarı son bütçe görüşmelerinde de gördük. Bir muhalefet partisine dönüşmüş durumda” diyen Özel, iktidarın kendi icraatlarını savunmak yerine muhalefete saldıran bir üslup benimsediğini iddia etti.

Özgür Özel, erken seçim çağrısının kamuoyundaki karşılığına ilişkin saha verilerini de paylaştı. Vatandaşın erken seçim talebinin zamanla arttığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşımızın bu konuda desteği yüzde 20’lerden yüzde 55’lere kadar çıktı. Bu oran yüzde 70’leri bulduğunda iktidar buna direnemeyecek.”

Özel, erken seçim beklentisine ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Yüzde 70-75’in erken seçim talep ettiği, sokaktaki 4 kişiden 3’ünün erken seçimi dillendirdiği 2026’dan ümit ediyoruz ve sandık bekliyoruz.”

CHP Genel Başkanı, bu hedef doğrultusunda mücadeleye devam edeceklerini ve erken seçim talebinin toplumda ortak ve somut bir talebe dönüşmesi için çalışacaklarını vurguladı.