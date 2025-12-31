ABD Türkiye'deki vatandaşları açıkça böyle uyardı! 'Bu uyarı tesadüf değil'

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını deprem konusunda uyardı. Kritik başlıklar bulunan uyarının ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklama ile dikkat çekti. İşte detaylar...

Abone ol

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, olası bir deprem senaryosuna karşı Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını uyardı. Marmara'da yaşanabilecek bir deprem senaryosuna karşı ABD vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla kapsamlı bir güvenlik duyurusu yayımladı. ABD Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Deprem sırasında ne yapılmalı?” başlığını kullandı.

"DEPREM KONUSUNDA UYARMASI TESADÜF DEĞİL"

Yapılan uyarıların ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklama ve değerlendirmeler geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyada yaptığı açıklama ile ABD'nin uyarısını değerlendirdi. Bektaş yaptığı açıklamada, "ABD’nin Türkiye’deki vatandaşlarını deprem konusunda uyarması tesadüf değil. Science dergisinde yayımlanan İstanbul deprem tehlikesi makalesi ve ardından New York Times haberi, bilimsel risk algısını küresel ölçekte yükseltti." ifadelerini kullandı.

"BU UYARI, "KESİN DEPREM" DEĞİL"

Yapılan uyarıların kesin deprem olacak algısı olmadığını söyleyen Bektaş "Bu uyarı, "kesin deprem" değil, artan risk algısının diplomatik yansımasıdır." dedi.

DEPREM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER HATIRLATILDI

Büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ABD vatandaşları: Deprem sırasında ne yapılmalı?

Deprem sırasında içerideyseniz:

Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üzerine çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun. Mümkünse sağlam bir masanın altına girin.

TUTUN: Sağlam bir mobilyanın altındaysanız, bir tarafına tutunun ve mobilyayla birlikte hareket etmeye hazır olun. Yaralanmamak için olabildiğince az hareket edin. Asansör kullanmaktan kaçının. Gaz kokusu alırsanız bulunduğunuz yeri hemen terk edin.

Deprem sırasında dışarıdaysanız:

Binalardan, elektrik hatlarından, ağaçlardan ve sokak lambalarından uzak, açık bir alana gidin. Araç kullanıyorsanız güvenli bir yerde sağa çekin. Üst geçitlerden ve köprülerden uzak durun.

Artçılara hazırlıklı olun:

Her artçı sarsıntıda tekrar ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN. Yerel yetkililerin yayımladığı talimatlara uyun. Yollar kullanılamaz durumda olabilir ve bu durum havalimanlarına erişimi zorlaştırabilir.

Birkaç gün boyunca korunaklı bir yerde kalmaya hazırlıklı olun. Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın. Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun.”