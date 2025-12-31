BIST 11.220
DOLAR 42,96
EURO 50,54
ALTIN 5.948,73
HABER /  GÜNCEL

Adana'da paketiğin içeriğini polise bildiren kargo şube müdürü öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da paketiğin içeriğini polise bildiren kargo şube müdürü öldürüldü

Adana'da kargo şubesinde kaçak sigara göndermek isteyen kişi, durumu polise bildiren şube müdürünü tabancayla öldürdü.

Abone ol

İddiaya göre, Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki bir kargo şirketinin şubesine gelen ve henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, içerisinde kaçak sigara bulunan paketi göndermek üzere teslim etti.

Durumu fark eden iş yeri müdürü Kamil Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri işletmeye gelerek söz konusu kargoya el koydu.

Durumu öğrenen şüpheli, iş yerine gelerek tartıştığı Çelik'e ateş açtıktan sonra beraber geldiği kişilerle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Starbucks’ta kriz mi var? Yüzlerce mağaza kapatma kararı aldı
Starbucks’ta kriz mi var? Yüzlerce mağaza kapatma kararı aldı
Tabağınızdaki tehlike! Masum görünen gıdalar kansere zemin hazırlıyor
Tabağınızdaki tehlike! Masum görünen gıdalar kansere zemin hazırlıyor
Yoğun kar nedeniyle 2 bin 993 yol ulaşıma kapandı
Yoğun kar nedeniyle 2 bin 993 yol ulaşıma kapandı
THY'den sonra Pegasus'ta iptal etti! 30 sefer yapılmayacak
THY'den sonra Pegasus'ta iptal etti! 30 sefer yapılmayacak
Esenyurt'ta kahve fabrikasında korkutan yangın
Esenyurt'ta kahve fabrikasında korkutan yangın
Bursa'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
Bursa'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
Erdoğan dokundu 2026 vergi ve harçların oranı belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan dokundu 2026 vergi ve harçların oranı belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı
Premier Lig lideri Arsenal, Aston Villa'yı farklı yendi
Premier Lig lideri Arsenal, Aston Villa'yı farklı yendi
İstanbul'da okullara kar tatili olacak mı? Vali Gül'den açıklama
İstanbul'da okullara kar tatili olacak mı? Vali Gül'den açıklama
Köprü geçiş ücretleri belli oldu: 15 Temmuz, FSM, Osmangazi
Köprü geçiş ücretleri belli oldu: 15 Temmuz, FSM, Osmangazi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının yeni dalgasında 12 tutuklama kararı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının yeni dalgasında 12 tutuklama kararı
Cristiano Ronaldo, 957'nci golünü sırtıyla attı
Cristiano Ronaldo, 957'nci golünü sırtıyla attı