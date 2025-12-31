İstanbul'da okullara kar tatili olacak mı? Vali Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışının eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığını açıkladı.

Abone ol

Vali Gül, NSosyal hesabından kar yağışına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde NSosyal medya uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum." ifadelerini kullandı.