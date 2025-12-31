Kuvvetli kar ve fırtına! Meteoroloji'den art arda uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde Hatay'ın merkezi ile iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinden itibaren yağmur, Adana'nın kuzeyinin yüksekleri ve Osmaniye'nin yükseklerinde kuvvetli kar, Kahramanmaraş'ta kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.