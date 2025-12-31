BIST 11.303
Kuvvetli kar ve fırtına! Meteoroloji'den art arda uyarı...

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda ilde kuvvetli kar, rüzgar, fırtına, buzlanma ve don beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Kuvvetli kar ve fırtına! Meteoroloji'den art arda uyarı... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde Hatay'ın merkezi ile iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinden itibaren yağmur, Adana'nın kuzeyinin yüksekleri ve Osmaniye'nin yükseklerinde kuvvetli kar, Kahramanmaraş'ta kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Kuvvetli kar ve fırtına! Meteoroloji'den art arda uyarı... - Resim: 2

Yağışların, akşam saatlerinde etkisini kaybederek yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Kuvvetli kar ve fırtına! Meteoroloji'den art arda uyarı... - Resim: 3

Karaman ve Konya'nın güneyinin yüksekleri, Yozgat'ın doğusu, Kayseri ve Niğde'nin yüksekleri ile Tokat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli kar ve fırtına! Meteoroloji'den art arda uyarı... - Resim: 4

Günün ilk saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışları beklenirken, yağışların akşam saatlerinden sonra kıyılarda da kuvvetli kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

