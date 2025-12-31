Kuvvetli kar ve fırtına! Meteoroloji'den art arda uyarı...
Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda ilde kuvvetli kar, rüzgar, fırtına, buzlanma ve don beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde Hatay'ın merkezi ile iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinden itibaren yağmur, Adana'nın kuzeyinin yüksekleri ve Osmaniye'nin yükseklerinde kuvvetli kar, Kahramanmaraş'ta kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.
Yağışların, akşam saatlerinde etkisini kaybederek yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
Karaman ve Konya'nın güneyinin yüksekleri, Yozgat'ın doğusu, Kayseri ve Niğde'nin yüksekleri ile Tokat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Günün ilk saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışları beklenirken, yağışların akşam saatlerinden sonra kıyılarda da kuvvetli kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.