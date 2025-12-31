Türk CEO dünya gündeminde! Dev şirketi batmaktan kurtardı, dudak uçuklatan prim

Rolls-Royce'un CEO'su Tufan Erginbilgiç, şirketi 2 yılda 12 kat büyüttü. Şirketin borsadaki değeri 1 sterlinden 12 sterline yükseldi. Başarısıyla tüm dünyada konuşulur hale gelen Erginbilgiç'e, hakediş olarak 106 milyon sterlin değerinde hisse verilecek.

İngiliz devi Rolls-Royce, Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç'in liderliğinde tarihi bir borsa başarısına imza attı. Şirketi "yanan bir platform" olarak devralan ve kısa sürede yeniden şahlandıran Erginbilgiç, bu performansının karşılığında İngiltere iş dünyası tarihinin en yüksek ödüllerinden birini almaya hazırlanıyor.

2023 yılının başında Rolls-Royce'un dümenine geçen Tufan Erginbilgiç, şirkette gerçekleştirdiği radikal dönüşümle hem yatırımcıların yüzünü güldürdü hem de kendi servetini katladı.

Hakediş 106 milyon sterline yükseldi

2023'ün başında göreve gelen Erginbilgiç, ortağı olduğu özel sermaye şirketinden ayrılmasını teşvik etmek amacıyla Rolls-Royce tarafından kendisine işe alım paketi kapsamında 8.3 milyon hisse senedi verilmişti. O dönem 1 sterlin olan hisse, bugün 12 sterline dayandı. Bu ödülün tam olarak Erginbilgiç'e verilmesi halinde değeri yaklaşık 106 milyon sterlin olacak. Erginbilgiç, bu ödülü 2027 ve 2028'de iki dilimde almaya hak kazanacak.

Şirket onunla piyasada uçuşa geçti

Erginbilgiç göreve geldiğinde Rolls-Royce hisseleri, pandeminin havacılık sektöründeki yıkıcı etkisi ve operasyonel sorunlar nedeniyle 1 sterlinin altında seyrediyordu. Türk yöneticinin uyguladığı sert ama verim odaklı strateji meyvelerini verdi. Şirketin hisse değeri yaklaşık 12 kat artarak 1 sterlinden 11.49 sterline fırladı. Piyasa Değeri, 97 milyar sterline ulaşarak, BP ve Barclays gibi devleri geride bıraktı.

Sert adımlarla firmayı batmaktan kurtardı

Erginbilgiç, Rolls-Royce'u devraldığında şirket rüşvet davaları ve motor arızalarıyla boğuşuyordu. Türk CEO, sert ve yerinde adımlar attı. Fiyatlandırma disipliniyle, sivil havacılık motorlarında daha güçlü bir kar marjı hedefledi. Savunma sanayine yöneldi. Küresel hava yolculuğundaki toparlanma, motor talebini artırırken, artan savunma bütçeleri, zırhlı araçlardan nükleer denizaltılara bir dizi alanda Rolls-Royce'un askeri motorlarına ve güç sistemlerine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Bu faktörler şirketin BP, BAE Systems, Barclays ve Rio Tinto gibi grupların piyasa değerini geçmesine yardımcı oldu. Şirkete nükleer vizyon getirerek, Kraliyet Donanması için geliştirilen teknolojiye dayalı küçük modüler reaktörleri (SMR) ticarileştirme hedefini koydu.