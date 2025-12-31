Motorin ve benzin bu gece zamlanacak! Bu zam petrolden değil ÖTV'den olacak

BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI

Geçen yıl ÖTV artışı yılbaşı gecesinde pompaya yansımıştı. Bu yıl da ÖTV sürprizine hazır olur. Gece yarısı itibariyle benzin ve motorinin litre fiyatına 1.5 liraya yakın bir zam bekleniyor. Uzmanların hesaplamalarına göre benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL ​ÖTV zammı yansıyayacak. LPG (otogaz) grubunda ise şimdilik herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.