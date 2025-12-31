BIST 11.303
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu! 120 günde yapılması gerekiyor

2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu! 120 günde yapılması gerekiyor

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 18.95 olarak belirlenmesiyle yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt bedeli de belli oldu.

Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.

Buna göre yurt dışından akıllı telefon alanların, yurt içinde cihazlarını kullanabilmek için ödemesi gereken kayıt ücreti (IMEI kayıt ücreti) 2026 yılı için 54 bin 258 lira oldu.

Eğer Yeniden Değerleme Oranı 18.95 yerine yüzde 25.49 olarak uygulansaydı bu bedel 57.240 TL olacaktı.

Yurt dışından alınan bir cihazın kaydının Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra en geç 120 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

