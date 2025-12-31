Elif Kumal bulundu mu? Balıkesir 4 gündür arıyor sevgilisi ifadesiyle şüphe yarattı
BALIKESİR'de kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları devam ederken, arabasının bulunan parçası endişe yarattı. Elif Kumal sevgilisi ile kavga edince kamp yaptığı alandan aracıyla birlikte ayrılmıştı. Genç kızdan o saatten sonra haber alınamadı. 3 gündür devam eden aramalarda şüpheler sevgilisine yöneldi. Elif'in öldürülmüş olabileceği ve aracının yok edilmiş olduğu iddiaları var. İşte son gelişmeler;
BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken sırra kadem basan 33 yaşındaki Elif Kumal'dan 4. günde de haber yok. Kampa birlikte gittiği sevgilisi 37 yaşındaki EnisG. gözaltında çelişkili ifadeler verince şüpheler onda yoğunlaştı. Elif Kumal'ın Toyota marka arazi aracının bir parçası dün göl kenarında bulununca arama çalışmaları yön değiştirdi. Elif Kumal'ın ağabeyi ise yaptığı açıklama ile kardeşinin hayatından endişe ettiğini belirtip okları sevgilisine çevirdi.
CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ HABER YOK
Elif Kumal, Yukarıyapıcı Göleti çevresinde sevgilisiyle kamp yaptığı sırada yaşanan bir tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla alandan ayrıldı. Elif Kumal’ın telefon sinyali ise saat 00.13’te kesildi. O saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Elif Kumal’ın kullandığı aracın Erdek ya da Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir kayda rastlanmadı. Bu durum genç kızın başına bir şey geldiği ihtimalini kuvvetlendirdi.
ELİF'İN ARACININ PARÇASI...
4 gündür süren aramalarda şu ana kadar Elif Kumal'a ve aracının izine rastlanmadı. 3. günde yaşanan bir gelişme ise aramaların rotasını değiştirdi. Aramalar sırasında Elif Kumal'ın arazi aracının bir parçası göl kenarında bulundu. Göl kenarına inen bir yol bulunmazken, arabanın alt korumasına ait parçanın bu noktada bulunması endişeleri artırdı. Bölgeye dalgıçlar çağrıldı ve gölde aramalar başlatıldı.
SEVGİLİ ÇOK ÇELİŞKİLİ KONUŞUYOR
Elif Kumal'ın kampta kavga ettiği sevgilisi şüpheli olarak gözaltına alındı. Hayvancılık ve yakıt taşımacılığı yaptığı öğrenilen 37 yaşındaki Enis G'nin ifadeleri ise çelişkili. İlk sorgusunda kavgayı saklayan sevgili, tanıklar ortaya çıkınca 'kıskançlık yüzünden' tartıştıklarını söyledi. Enis G.'nin olay gecesi çok sarhoş olduğuna dair de bir tanıktan gelen beyanlar var.