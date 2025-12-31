BIST 11.220
DOLAR 42,96
EURO 50,52
ALTIN 5.954,97
HABER /  EKONOMİ

Orman Genel Müdürlüğü 26 işçi istihdam edecek

Orman Genel Müdürlüğü 26 işçi istihdam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 22 geçici, 4 daimi olmak üzere 26 işçi alacak.

Abone ol

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere motor imalat bakım ve onarım pozisyonunda 6, otomotiv kaporta işçisi olarak 4, otomotiv elektrikçisi görevinde 6, kaynakçı pozisyonunda 3, motorlu taşıtlar lastik tamircisi görevinde 3 olmak üzere 22 geçici işçi alımı yapılacak.

Ayrıca, OGM taşra teşkilatında motor imalat bakım ve onarım işçisi pozisyonunda 3, otomotiv kaporta işçisi pozisyonunda 1 olmak üzere 4 daimi işçi istihdam edilecek.

Açık iş ilanları bugünden itibaren 5 Ocak 2026'ya kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk CEO dünya gündeminde! Dev şirketi batmaktan kurtardı, dudak uçuklatan prim
Türk CEO dünya gündeminde! Dev şirketi batmaktan kurtardı, dudak uçuklatan prim
Dusan Tadic’ten Fenerbahçe itirafı! “Geri dönmek…”
Dusan Tadic’ten Fenerbahçe itirafı! “Geri dönmek…”
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
İstanbul'da bu yollar dikkat! 31 Aralık ve 1 Ocak...
İstanbul'da bu yollar dikkat! 31 Aralık ve 1 Ocak...
Bakan Şimşek açıkladı! Vergi bedellerinde zam oranı düşüyor...
Bakan Şimşek açıkladı! Vergi bedellerinde zam oranı düşüyor...
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Adana'da paketiğin içeriğini polise bildiren kargo şube müdürü öldürüldü
Adana'da paketiğin içeriğini polise bildiren kargo şube müdürü öldürüldü
Starbucks’ta kriz mi var? Yüzlerce mağaza kapatma kararı aldı
Starbucks’ta kriz mi var? Yüzlerce mağaza kapatma kararı aldı
Tabağınızdaki tehlike! Masum görünen gıdalar kansere zemin hazırlıyor
Tabağınızdaki tehlike! Masum görünen gıdalar kansere zemin hazırlıyor
Yoğun kar nedeniyle 2 bin 993 yol ulaşıma kapandı
Yoğun kar nedeniyle 2 bin 993 yol ulaşıma kapandı
THY'den sonra Pegasus'ta iptal etti! 30 sefer yapılmayacak
THY'den sonra Pegasus'ta iptal etti! 30 sefer yapılmayacak
Esenyurt'ta kahve fabrikasında korkutan yangın
Esenyurt'ta kahve fabrikasında korkutan yangın