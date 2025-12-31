Sağlıkta yeni zam kararı! Katılım payları yüzde 30 arttı

SGK, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı değişiklikle katılım paylarına yüzde 30 zam yaptı. 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre; devlet, eğitim ve araştırma ile üniversite hastanelerinde hekim ve diş hekimi muayene katılım payı 26 TL’ye yükseltilirken, özel sağlık kuruluşlarında bu tutar 60 TL olarak uygulanacak. Ayrıca reçeteler için alınan katılım paylarında da artışa gidildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı düzenlemeyle hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınan katılım paylarını yüzde 30 oranında artırdı. 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

HASTANELERDE KATILIM PAYLARI ARTTI

Yeni düzenlemeye göre:

- Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında (aile sağlığı merkezleri) yapılan muayenelerden katılım payı alınmayacak.

- Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde hekim ve diş hekimi muayene katılım payı 26 TL olarak belirlendi.

- İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı 60 TL oldu.

- Aile hekimlerinden yapılacak sevklerde muayene katılım paylarının %50 indirimli olması uygulamasına da devam edildi.

REÇETELER İÇİN DE KATILIM PAYI ARTTI

Reçeteler için alınan katılım payları da artırıldı:

- 3 kutuya kadar (3 kutu dâhil) ilaçlar için 3,76 TL

- 3 kutuyu aşan her ek kutu için 1,25 TL

- Enjektabl ilaçlar, serumlar, beslenme ürünleri ve majistraller ise her kalem için 1,25 TL olarak değerlendirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 25 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile muayene katılım payları %233,3 ile %542,8 oranlarında artırılmıştı. Tepkilerin ardından 23 Şubat 2025 tarihinde yeni bir tebliğ yayımlanarak muayene katılım payları yeniden düzenlendi ve 45 TL'den 20 TL'ye düşürülmüştü.