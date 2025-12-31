Elazığ'da tarihi keşif tam 7500 yıllık! Anlamı şaşkına çevirdi
Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda 7 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen taş mühür bulundu.Mühür, Elazığ Arkeoloji Etnografya Müzesi'nde muhafaza ediliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valilik destekleriyle Elazığ Müze Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, merkeze bağlı Tadım köyündeki kale ve höyükte geçen yıl başlatılan arkeolojik kazı sezonu kış koşulları nedeniyle sona erdi.
Kale ve höyükte yürütülen kazılarda, bugüne kadar üç kutsal ocak, Nahçıvan tipli karaz çömlekler, günlük yaşamda kullanılan aletler, ok uçları, stilize heykelcikler, geometrik bezemeli tek kulplu testi, dağ keçisi bezemeli çömlekler, hububatın değişiminde kullanılan çeç damga mühür ile Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine tarihlendirilen 160x130 santimetre ebadında "boğa başlı sunak" bulundu.
Kale ve höyükte yürütülen kazılarda son olarak 7 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen taş mühür gün yüzüne çıkarıldı.Mühür, Elazığ Arkeoloji Etnografya Müzesi'nde muhafaza ediliyor.
"Taş mührün sahiplik, mülkiyet veya kimlik tarzı bir unsur olduğu değerlendiriliyor"
Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, bu yıl kentte Tadım Kalesi ve Höyüğü, Harput ve Palu kaleleri ile Salkaya köyünde olmak üzere 4 farklı noktada arkeolojik kazı yapıldığını dile getirdi.