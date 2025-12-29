BIST 11.259
Tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji'den art arda kar uyarısı

Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yeni haftada da yurt genelinde etkisini sürdürecek. Meteoroloji, 16 il için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaparken, kar yağışının çarşamba günü 56 ile yayılması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre sıcaklıklardaki düşüş yeni haftada da devam edecek. 

Rusya ve İzlanda üzerinden yurda giriş yapan sistemin, Ege, Akdeniz'in batısı ve Trakya dışında pek çok bölgede don, buzlanma ve kar yağışıyla kendini göstereceği bildirildi.

16 İL İÇİN SARI KODLU KAR ALARMI

MGM; Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayımladı. 

Özellikle Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği belirtildi.

