51 yıl önce kendisini enkazdan çıkaran Kıbrıs gazisinin cenazesine katıldı

Kayseri'de yaşayan Münevver Mertsoylu Aydın, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 2 yaşındayken kendisini enkazdan kurtaran ve trafik kazasında vefat eden gazi Osman Balcı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Balcı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'ya barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği harekata gönüllü katıldı.

Adada soydaşları için kahramanca savaşan Balcı, Rumların yıktığı bir evin enkazından o zaman 2 yaşında olan Münevver Mertsoylu Aydın ile annesini kurtardı.

Daha sonra adadan ayrılan Balcı'yı 16 yıl önce bulan Aydın, "baba" dediği Kıbrıs gazisini hiç yalnız bırakmadı.

Otomobilin çarpması sonucu dün hayatını kaybeden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Balcı'nın acılı haberini alan Aydın, gazi babasına son görevini yerine getirdi.

"Bizi bir asker kurtardı"

Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde doktor olan 53 yaşındaki Münevver Mertsoylu Aydın, AA muhabirine, Kıbrıs gazisi Balcı'nın kendisinin hayatını kurtardığını söyledi.

Rumların evlerini yıktığını ve enkaz altında annesi ile ölümü beklediğini ifade eden Aydın, Rum zulmünden ailesinin uzun yıllar çektiğini belirtti.

Kendilerinin aç, susuz ölüme terk edildiğini vurgulayan Aydın, "Bizi bir asker kurtarmış. Annem, bunu yıllarca söyleyip durdu. Ben de 'Anne, söz veriyorum. O kimse ben bulacağım.' diyordum. 2009 yılında Kayseri'ye tayinim çıktı. Eşim de asker. Kayseri'ye geldiğimde Muharip Gaziler Derneğini gördüm, 'Burayı ziyaret etmeliyim.' dedim. Gittiğimde Osman amca ile karşılaştım. Sonra poliklinikte her hafta görüştük." dedi.

Annesinin geçmişte yaşanan olayları hep anlattığını dile getiren Aydın, üzerlerine toprak atıldığını, su olmadığını ve kuru ekmekle yaşama tutunmaya çalıştıklarını söyledi.

Enkaz altında toprak dolduğu için kulağının çok iyi duymadığını ifade eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annem, 'Baygındım, bembeyaz suratlı bir adam geldi, bizi aldı, önce bebeği, sonra seni. Ben onların Rum olduğunu düşündüm. Artık sizi de öldürecekler diye düşündüm. Gözlerimi kapadım dua ederken, gözlerimi açtığımda üçümüz de birlikte hastanedeydik. O bembeyaz suratlı adamı çok merak ediyorum.' derdi. Annem ile Osman amca 2011 yılında Kayseri'de görüştüler. Ben bir asker eşiyim. Tabii ki askere, şehide, gaziye vefam sonsuzdur ama o gazimiz benim için baba. Babama tabii ki vefamı göstereceğim. Vatanımız sağ olsun."

Hayatını kaybeden Balcı'nın kendisini derin bir acı içinde bıraktığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Beni toprak altından kurtaran adamı ben bugün toprağa veriyorum. Gerçekten inanılmaz bir acı. 1974'te bizleri kurtaran kişilere saygımız bir Kıbrıslı olarak sonsuz. Osman baba için ki ben ona hiçbir zaman 'Osman Balcı Bey' demedim, 'Osman baba' dedim. Osman baba benim manevi babam. Allah bize sabır versin. Milletimize zeval vermesin. Çünkü askerler olduğu sürece biz ayaktayız, Kıbrıs halkı olarak da o şekilde ayakta kaldık ve bundan sonra da ayakta kalacağız. Allah başımızdan askerleri, gazilerimizi eksik etmesin."

Bir evin enkazından geçerken çocuk sesiyle irkiliyor

Kıbrıs gazisinin oğlu Ali Balcı ise babasının savaşa gönüllü gittiğini ve yıkılan bir evin enkazından geçerken bir çocuk sesiyle irkildiğini kendilerine anlattığını söyledi.

Babasının, çocuk sesini duyduktan sonra yıkıntıların arasına girerek kadın ile 2 yaşındaki kız çocuğunu kurtardığını ve tedavileri için hastaneye kadar refakat ettiğini anlattığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bunların Türk olduğunu öğrenince hemen alıyor götürüyor hastaneye, cephe gerisine bırakıyor. Yıllar geçtikten sonra Münevver hanım, kurtardığı çocuk buraya tayin oluyor. Babam bir muayene hasebiyle hastaneye gittiği zaman hanımefendi, Kıbrıs gazisi olduğunu görünce tabii daha çok ilgileniyor. 'Sizler sayesinde biz yaşıyoruz. Sizin sayenizde Kıbrıs kurtuldu.' diyor. İşte orada sohbet ediyorlar. Kadın durumunu anlatıyor, yıkıntılar arasında bir asker tarafından kurtarıldığını anlatıyor. Babam da diyor ki 'Kimmiş o asker?' Doktorun babasını arıyorlar, görüntülü telefonla görüşüyorlar. Babamı görünce adam şok oluyor tabii. 'Budur kızım, seni kurtaran asker. Çok iyi hatırlıyorum bu yüzü, bu simayı.' diyor. O günden sonra da görüşmeye devam ediyorlar."

Balcı, babasının, devlete yaptığı hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da müteşekkir olduğunu ve dua ettiğini sözlerine ekledi.

Osman Balcı'nın cenazesi defnedildi

Kayseri'de dün otomobilin çarpması sonucu vefat eden Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı'nın (71) Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Balcı'nın cenazesi, Argıncık Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Balcı'nın ailesi ve yakınları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile vatandaşlar katıldı.