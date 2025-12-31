BIST 11.306
DOLAR 42,97
EURO 50,55
ALTIN 5.960,55
HABER /  MAGAZİN

Tahliye kararı çıkmıştı! Fatih Altaylı'dan ilk mesaj geldi...

Tahliye kararı çıkmıştı! Fatih Altaylı'dan ilk mesaj geldi...

YouTube'daki konuşması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu yargılandığı dosyada istinaf kararıyla tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, serbest kalmasının ardından arkadaşlarına mesaj gönderdi.

Abone ol

Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek Altaylı'nın serbest bırakılmasına hükmetti.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan verilen mahkûmiyet kararının ardından dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirdi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Daire, suçun niteliği, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, verilen ceza miktarı ve Altaylı'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye kararı verdi.

YAKIN ÇEVRESİNE MESAJ YOLLADI

Öte yandan Oda TV'de yer alan habere göre tahliye edilen Fatih Altaylı'nın yakın çevresine bir mesaj gönderdiği belirtildi. Altaylı'nın mesajında "Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Semih Yalçın'dan dikkat çeken Özgür Özel iddiası
MHP'li Semih Yalçın'dan dikkat çeken Özgür Özel iddiası
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
Sapanca Gölü için harekete geçildi İbrahim Yumaklı duyurdu
Sapanca Gölü için harekete geçildi İbrahim Yumaklı duyurdu
Artvin'de çığ felaketi! 3 çoban çığ altında kaldı: Ekipler seferber oldu
Artvin'de çığ felaketi! 3 çoban çığ altında kaldı: Ekipler seferber oldu
Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
CHP lideri Özgür Özel: 2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek
CHP lideri Özgür Özel: 2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama
O bölgede korkutan deprem! 5,3 büyüklüğünde depremle sallandılar
O bölgede korkutan deprem! 5,3 büyüklüğünde depremle sallandılar
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, 2026'da para politikasında kademeli bir gevşeme bekliyor
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, 2026'da para politikasında kademeli bir gevşeme bekliyor
Saat verildi! AKOM'dan İstanbul'a yılbaşı uyarısı
Saat verildi! AKOM'dan İstanbul'a yılbaşı uyarısı
Bomba iddia! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran olağanüstü seçim kararı aldı
Bomba iddia! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran olağanüstü seçim kararı aldı
Cevdet Yılmaz'dan çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranı açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranı açıklaması