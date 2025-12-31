BIST 11.306
MHP'li Semih Yalçın'dan dikkat çeken Özgür Özel iddiası

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Özgür Özel'in, birtakım siyasi varyasyonlar ve artistik varyetelerle cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığı ve yeni kurmaylarını bu yönde görevlendirdiği de gözlerden kaçmamaktadır." dedi.

Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, başta Terörsüz Türkiye olmak üzere Türkiye Yüzyılı'nı bütün unsurlarıyla gerçekleştirme yolunda atılan adımların kararlı şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Semih Yalçın, partisinin Terörsüz Türkiye konusunda işi sıkı tutuğunu, bu hususun kelimenin tam anlamıyla maşeri vicdana sinmesi, maksadın hasıl olması için büyük çaba harcandığını aktardı.

"Özel, Türkiye'yi yabancı meslektaşlarına şikayet etmektedir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Terörsüz Türkiye'nin öneminin Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla bir kez daha ortaya çıktığını anımsattı.

Üç polisin şehit olduğu operasyonla Türkiye'nin bütünlüğüne ve istikrarına dönük kanlı eylem hazırlığındaki bir grup teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Hal böyleyken, Türkiye'de şaşkın muhalefet hala hakikatleri görmezden gelmekte, üstenci, nadan bir tavırla ters şeritte yol almaktadır. Muhalefetin başını çeken CHP, siyasi rakiplerini küfürbaz bir üslupla sürekli karalayıp tahkir etmekten ibaret aşağılık bir politika anlayışını tercih etmektedir. CHP sözcüleri, iktidarı ve Cumhur İttifakı'nı temelsiz iddialarla sürekli suçlamakta, hasmane bir tutum takınarak uzlaşma ve diyalog iklimini biteviye baltalamaktadır. Milli meselelerde devletin yanında yer alması gereken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ısrarla karşısında konumlanmaktadır.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı suçlu göstermek uğruna, yabancı İHA'larla ilgili devlet refleksini polemik konusu haline getirerek dezenformasyon yapmaktan kaçınmamıştır. Üstelik Özel, yurt dışı gezilerinde Türkiye'yi yabancı meslektaşlarına şikayet etmektedir. Özel, kendi hükümetini sömürgeci ülkelere gammazlayarak küçülürken, Cumhuriyet'i kuran CHP'yi de emperyalizmin kucağına düşürmektedir. Bu yüzden, siyasi kısırlığın, kifayetsizliğin ve çaresizliğin pençesindeki Özgür Özel'i yabancı meslektaşları bile ciddiye almamaktadır. Özgür Özel'in, birtakım siyasi varyasyonlar ve artistik varyetelerle cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığı ve yeni kurmaylarını bu yönde görevlendirdiği de gözlerden kaçmamaktadır. Siyasi zombi durumundaki Ekrem İmamoğlu'nun su almakta olan takasını terk etmeye hazırlanan yeni CHP yönetimi, Özgür Özel'in kayığına binmek üzeredir. Esas önemli olan, elbette CHP tabanının bu adaylık cinliğine nasıl tepki vereceği ve genel manada da Türk seçmeninin bunu nasıl karşılayacağıdır."

