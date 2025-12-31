BIST 11.306
DOLAR 42,97
EURO 50,55
ALTIN 5.960,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Abone ol

C.Ö. (34) idaresindeki 10 S 28086 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü, Gönen-Sarıköy kara yolunda, A.F. (38) yönetimindeki 10 RN 206 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Mehmet Öztürk ve midibüsteki 11 kişi yaralandı.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 13 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bolat, kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi
Bakan Bolat, kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi
19 yıl sonra çözülen cinayette kan donduran açıklama
19 yıl sonra çözülen cinayette kan donduran açıklama
Galatasaray erkek basketbol takımına Pozzecco getirildi
Galatasaray erkek basketbol takımına Pozzecco getirildi
AK Parti'den 2025 yılı icraatlarının anlatıldığı videolu mesaj
AK Parti'den 2025 yılı icraatlarının anlatıldığı videolu mesaj
Tahliye kararı çıkmıştı! Fatih Altaylı'dan ilk mesaj geldi...
Tahliye kararı çıkmıştı! Fatih Altaylı'dan ilk mesaj geldi...
MHP'li Semih Yalçın'dan dikkat çeken Özgür Özel iddiası
MHP'li Semih Yalçın'dan dikkat çeken Özgür Özel iddiası
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
Sapanca Gölü için harekete geçildi İbrahim Yumaklı duyurdu
Sapanca Gölü için harekete geçildi İbrahim Yumaklı duyurdu
Artvin'de çığ felaketi! 3 çoban çığ altında kaldı: Ekipler seferber oldu
Artvin'de çığ felaketi! 3 çoban çığ altında kaldı: Ekipler seferber oldu
Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
CHP lideri Özgür Özel: 2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek
CHP lideri Özgür Özel: 2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama