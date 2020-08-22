İstanbul Haliç kara bir hal aldı! İBB 'masmavi' deyip bir de fotoğraf paylaştı
İSTANBUL Haliç'te su rengi yine siyaha büründü. Kirliliğe ve kokuya bir türlü çözüm bulamayan İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Haliç'e 'masmavi' deyip bir de fotoğraf paylaştı. Ertesi gün 'masmavi' denilen Haliç'in içler acısı hali böyle yansıdı.
Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde yine değişiklik olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü görülürken akıllara İBB'nin 'masmavi bir haliç manzarası' ifadesiyle paylaştığı geldi.
12 Haziran'da, 'kirlilikten değil' demişlerdi.
Ayrıca İBB yetkilileri 12 Haziran’da Haliç'in siyaha bürünmüş haliyle ilgili, renk değişiminin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu iddia etmişti. Yapılan açıklamada, durumun 3 hafta içerisinde düzeleceği ve Haliç’in yeniden mavi sularına kavuşacağı açıklanmıştı.
Bugün yine havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi gözle görünürken biriken çöpler de cabası oldu.
İşte İBB'nin Haliç'in masmavi olduğuna dair paylaştığı fotoğraf.