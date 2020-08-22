İstanbul Haliç kara bir hal aldı! İBB 'masmavi' deyip bir de fotoğraf paylaştı

Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde yine değişiklik olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü görülürken akıllara İBB'nin 'masmavi bir haliç manzarası' ifadesiyle paylaştığı geldi.