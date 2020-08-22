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ABD'de polis skandala imza attı! Kafası sıcak asfalta bastırılan hırsız öldü

ABD'de George Floyd'un ölümü ülkeyi karıştırırken ülke polisi yine skandala imza attı. Alkol hırsızlığı yapan Timothy Lopez (28), polise şişe fırlatmasının ardından yere yatırılarak 6 dakika boyunca kafası sıcak asfalta bastırıldı. Baygınlık yaşayan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

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TRT'ye göre olay, 4 Ağustos'ta polisin bir erkeğin şüpheli davrandığını ve insanların arabalarına baktığını iddia eden bir ihbarın ardından yaşandı. Phoenix kentindeki bir dükkandan alkol çaldığı açıklanan 28 yaşındaki Ramon Timothy Lopez polis tarafından takip edildi.

Polislerin vücut kamerası tarafından çekilen görüntülerde, Lopez'in kaçtığı ve polis memuruna şişe fırlattığı görüldü. Daha sonra diğer polislerin gelmesiyle kelepçelenen Lopez yere yatırıldı ve 6 dakika boyunca vücudu sıcak asfalta bastırdı.

Kardeşinden 'O böyle bir şeyi hak etmedi' isyanı

Baygınlık geçiren Lopez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Lopez'in kardeşi David Gonzales, KNXV-TV'ye verdiği röportajda, “Kimse mükemmel değil ama o da böyle bir şeyi hak etmedi” dedi.

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