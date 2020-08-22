Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Mustafa Sandal ile tek celsede boşanan Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile beraber yeni bir aşka yelken açtı.
Mustafa Sandal ile ayrıldıktan sonra iş insanı Sadettin Saran ile beraber olan Emina Jahovic, 2019 yılının ekim ayında bu ilişkisini de sonlandırdı. Şimdilerde ise Sırp şarkıcının bir süredir Rona Gürçay isimli bir yazılımcıyla aşk yaşadığı konuşuluyor.
Takvim'de yer alan habere göre: aradığı mutluluğu Rona Gürçay isimli genç bir yazılımcı da buldu. Bir aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sırp güzel ile Gürçay, kimselere yakalanmamak için ise son derece dikkatli davranıyor.
Emina Jahovic, oğullarıyla Göcek'teki yazlığında kalırken; Rona Gürçay da aşkına yakın olmak için Göcek'teki bir otelde kalmaya başladı.
Emina Jahovic, oğulları Mustafa Sandal'la Akyaka'ya gidince sevgilisiyle bir araya geliyor. İkili, birkaç kez Emina'nın villasının olduğu sitede beraber görüldü.