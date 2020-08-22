Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı

Mustafa Sandal ile ayrıldıktan sonra iş insanı Sadettin Saran ile beraber olan Emina Jahovic, 2019 yılının ekim ayında bu ilişkisini de sonlandırdı. Şimdilerde ise Sırp şarkıcının bir süredir Rona Gürçay isimli bir yazılımcıyla aşk yaşadığı konuşuluyor.