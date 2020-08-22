Adana'da acı kaza: Araçtan fırlayan 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

ADANA'da şarampole yuvarlanan araçta Sendegül Oksay, araçtan fırladı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken sürücü ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesi Gedikli Mahallesi’nde saat 18.00 sularında Fatih Demirel yönetimindeki 80 KC 934 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

Kazada hurdaya dönen otomobilden fırlayan Sendegül Oksay olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Fatih Demirel ağır yaralı olarak çıkarıldığı araçtan Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.