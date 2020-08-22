Bartın'da amatör balıkçı yakaladı sazan ağırlığıyla dikkat çekti
BARTIN'da, amatör balıkçı Gökhan Kaya (38), ırmakta oltasıyla verdiği 10 dakikalık mücadelede 13 kilo 200 gram ağırlığında sazan yakaladı.Abone ol
Orduyeri Mahallesi’nden geçen Bartın Irmağı Çağlayan mevkiinde akşam saatlerinde avlanan Elektrik teknikeri Gökhan Kaya'nın oltasına balık takıldı.
Kaya, 10 dakikalık bir uğraşın ardından balığı kıyıya çektiğinde yaklaşık 80 santim boyunda pullu sazanla karşılaştı. Tartıya konulan balık, 13 kilo 200 gram geldi. Amatör balıkçı Kaya, balığı yeniden ırmağa geri bıraktı.
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