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Kayseri ilçe belediye başkanı Özkan Altun koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ Bünyan ilçesi Belediye Başkanı Özkan Altun, koronavirüse yakalandığını paylaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Altun, tedbir çağrısı yaparak kurallara harfiyen uyulmasını istedi.

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Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Başkan Altun paylaşımında sağlık durumun iyi olduğunu ancak kontrol amaçlı karantinada olduğunu belirtti.

Özkan Altun, açıklamalarında şu ifadeler yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, aldığımız tüm tedbirler ve kurallara karşı olan hassasiyetimize rağmen maalesef koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır. Yaşadığımız bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli hemşehrilerime bu haberi bizzat vermek, salgının ciddiyetini yeniden paylaşmak istedim. Sağlık durumum iyi olmakla birlikte, kontrol amaçlı karantina sürecim tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Evimde izole durumdayım. Sizlerden ricam lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Virüsle mücadelede en etkin yol olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, Allah’a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin."

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