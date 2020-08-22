Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı

Yunan profesör Aleksis İraklidis, son dönemde artan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin haklı olduğunu savunan İraklidis, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de Mısır'dan da büyük bir kıyı şeridine sahip. Buna rağmen Türkiye'nin hak arayışına hayır diyoruz" dedi.

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Yunan profesör Aleksis İraklidis, konuk olduğu bir radyo programında, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin haklı olduğunu söyledi.

Türkiye- Yunanistan ilişkilerinin gerildiği bir dönemde bu kez Atina'dan öz eleştiri niteliğinde bir ses yükseldi. Atina Pantion Üniversitesi Uluslararası ilişkiler ve Kriz Yönetimi Profesörü Aleksis İraklidis, ikili ilişkilerdeki sorunlarla ilgili objektif değerlendirmelerde bulundu.

"Doğu Akdeniz'deki gerilimde Türkiye haklı"

Bir radyo programında konuşan Yunan Profesör, ikili sorunlardan Atina yönetimini sorumlu tuttu, Doğu Akdeniz'deki gerilimde Türkiye'nin haklı olduğunu söyledi.

"Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Mısır'dan da büyük bir kıyı şeridine sahip, buna rağmen Türkiye'nin hak arayışına, 'hayır' diyoruz." ifadesini kullanan İraklidis, Türk tezinin daha akılcı ve bilimsel olduğunu vurguladı.

"Türkiye, Turgut Özal döneminde AB'ye üye olsaydı bu sorunlar olmayacaktı"

Yunan Profesör, Atina yönetiminin savunduğu 12 millik kara suları, 10 millik FIR hattı ve tek taraflı belirlenen kıta sahanlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu da anlattı, bunların sakıncalarına dikkat çekti.

Profesör İraklidis, "Türkiye, Turgut Özal döneminde AB'ye üye olmuş olsaydı, bugün Türk-Yunan sorunları mevcut olmayacaktı" diye konuştu.