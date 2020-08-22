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Domagoj Vida İtalya'dan gelen 2 teklife de sırt çevirdi

Beşiktaş'da Domagoj Vida, Bologna ve Parma'dan gelen teklifleri reddederek 'Şampiyonluğa oynayan takım olursa giderim' cevabını verdi.

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Beşiktaş'ın bir türlü çözemediği yüksek maaşı nedeniyle takımda gözden çıkarılanlar arasına giren Vida, İtalya'dan gelen tekliflere sırt çevirdi.

2018 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den takıma dahil olan Domagoj Vida'nın, Bologna ve Parma'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

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