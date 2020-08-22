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Gençlerbirliği şoku yaşadı 5 günlük transferden ağır sakatlık haberi

Gençlerbirliği Kulübü, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun’un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Dursun'un sol diz ön çapraz bağında kopukluk tespit edildiği aktarıldı.

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Ankara ekibine tecrübeli futbolcusundan kötü haber geldi. Dün yapılan yeni sezon çalışmasında sakatlanan Salih Dursun’un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Gençlerbirliği Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Salih Dursun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

Salih Dursun, Antalyaspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 17 Ağustos 2020 tarihinde Gençlerbirliği’ne imza atmıştı.

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