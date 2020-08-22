MasterChef Türkiye'de para ödülünü kim kazandı erkeklere kadınlar yarıştı

Geçtiğimiz günlerde oynanan kaptanlık oyunu için kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, dün akşam ödül oyunu için kadınlar ve erkekler olarak iki gruba ayrıldı. Erkek üstünlüğünün çok olduğu yarışmada oy birliğiyle Serhat ve Sedat yarışmayı balkondan izledi. İki takımın yarışmacıları da eşitlenince vejeteryan bir menü hazırladılar.