Giresun'da sel felaketi! İçişleri Bakanı Soylu: 3 kişi öldü 11 kişi kayıp
Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durumu an be an paylaşıyor.
Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki Aksu dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Giresun Valisi Ünlü, Espiye'de bir vatandaşın vefat ettiğini, bir vatandaşın kayıp olduğunu duyurdu. Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü'nde yaptığı toplantının ardından, 12 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Sabah saatlerinde biri jandarma uzman çavuş 3 kişinin cenazesine ulaşıldı. Kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçeye bağlı mahalle ve köylerde de sağanak sonrası olumsuzluklar yaşandığını belirterek, "Yaklaşık bir metre su yükseltisi var, her yer dolmuş durumda. Ekipler müdahale edemiyor, hiç kimse bir yere gidemiyor, yapabileceğimiz şu anda birşey yok." dedi.
Belediye Başkanı Özden, mahallelerden ihbarlar aldıklarını ifade ederek, "Evlerin hasar gördüğü, heyelanların olduğu yönünde şikayetler geliyor. Vatandaşlarımıza sadece 'kendinizi sağlama alın ve bekleyin' diyoruz." ifadesini kullandı.
Dereli ilçesinde de hasar oluştu
Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ise Aksu Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezinde hasar oluştuğunu bildirdi. Derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastığını ve araçların sürüklendiğini belirten Yeşilbaş, gerek ilçe merkezi, gerekse köylerde oluşan hasarların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.