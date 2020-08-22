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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (22 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6102'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 257.032'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında; ''Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla'' dedi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 801 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 801 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 236 bin 370'e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, ağır hasta sayısı 762, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak'' ifadelerini kullandı

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA VERİLERİ DE ŞÖYLEYDİ;

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