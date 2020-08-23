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Aydın'da kaybolan Fatma'nın ailesinden iddia: Sosyal medyadan tanıştığı genç kaçırdı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da, 5 gün önce evinden ayrılan Fatma S.'den (15) bir daha haber alınamadı. Aile, sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Olcay S. (18) tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ayrıca ailenin öne sürmesine göre, kızlarının kaybolduğu gece telefon geldi ve 'Kızınız bizim köyden Olcay S.'nin evinde, gençler birbirlerini sevmiş bu işi tatlıya bağlayalım' dendi.

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Nazilli ilçesinin Olgunlar köyüne bağlı Beyerli Mahallesi'ndeki, evinden 5 gün önce ayrılan Fatma S. bir daha geri dönmedi. Sabah saatlerinde yevmiyeci olarak gittikleri tarladan akşam saatlerinde döndüklerinde kızını evde bulamayan  Afife Betül S. kızının komşularında olabileceğinin aramaya başladı. Aynı sokakta oturan bir komşusu saat 12.00 sıralarında evden çıkarken Fatma'yı gördüğünü ve kendisinin tarlaya babasının yanına gideceğini söylediği öğrenildi. Akşam yemeğine kadar Fatma'nın dönmemesi üzerine aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Aynı günün gecesi İzmir’in Kiraz ilçesine Bağlı Olgunlar Mahalle Muhtarı Muammer Yaygın, kayıp olan kızın ailesini telefonla arayarak "Kızınız bizim köyden Olcay S.'nin evinde, gençler birbirlerini sevmiş bu işi tatlıya bağlayalım" diye konuştuğunu iddia eden Afife Betül S., "Kızımın Sosyal  medyadan dört ay önce bu gençle tanıştığını ve onunla birlikte kaçtığını öğrendik. Bir gün sonra da gencin babası Mehmet S. bizi arayarak bu olaydan daha sonra haberi olduğunu söyledi. Biz de Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olduk" dedi.

"Onu göreyim söz veriyorum kızıp bağırmayacağım"

Evden sadece nüfüs cüzdanı ve cep telefonunu aldıktan sonra kaybolan Fatma’yı merak ettiğini söyleyen anne Afife Betül S., telefonu kapalı olan kızına seslendi, "Bana kızımı getirsinler, onu göreyim söz veriyorum kızıp bağırmayacağım, o gençte gönlü varsa da yaşının dolmasını  bekleriz ve birbirlerini istiyorlarsa da nişan takar veririz" diye konuştu.

"Kızınız kaçmış, merak etmeyin' dedim"

Kaçırılma olayını haber aldığını belirten Muammer Yaygın, "Aileye telefon ile ulaştım, bilgi vererek 'Kızınız Olcay S.'ye kaçmış, merak etmeyin' dedim" diye konuştu. Yaygın ayrıca, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle birlikte Olcay S.’nin yakınlarına ait evlerde arama yapıldığını ve gençlerin izine rastlanmadığını söyledi.

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