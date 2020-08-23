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Yunanistan, Türkiye’yi BM’ye şikayet etti: Eylemleri bölgesel tehdit oluşturuyor

Yunanistan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri nedeniyle Birleşmiş Milletler’e (BM) başvurdu. Atina, Türkiye'nin eylemlerinin 'tüm bölgenin güvenliği için bir tehdit' oluşturduğunu öne sürdü.

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Yunan Radyo Televizyonu’nun (ERT) aktardığına göre, Yunanistan’ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili, 2 sayfalık mektubunda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ülkesine ait deniz alanında bulunmasını “yasadışı” olarak nitelendirdi. Theofili, Türkiye’nin eylemlerinin “tüm bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğu için yanıtsız kalamayacağının” altını çizdi.

Atina’nın Kahire ile vardığı anlaşmaya dikkat çeken Yunan diplomat, bu anlaşmanın Ankara tarafından Atina ile planlanan görüşmeleri reddetmek için bahane olarak kullanıldığını söyledi. Theofili, Mısır ile yapılan anlaşmanın, gelecekte “potansiyel olarak ilgi duyan komşu ülkelerle” görüşme fırsatını vereceğini kaydetti.

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